‘VW mist ernst bij afhandelen dieselkwestie’

De Duitse automaker Volkswagen mist de ernst bij het afhandelen van het dieselschandaal, zo schrijft Bild am Sonntag. De krant citeert Larry Thompson, die in de nasleep van de affaire door de Amerikaanse autoriteiten was aangewezen als toezichthouder bij VW. Volgens hem is er binnen het bedrijf nauwelijks sprake van een cultuurverandering.

Thompson moet er in opdracht van Justitie onder meer op toezien dat VW niet in herhaling valt. Hij klaagde in zijn eerste rapport aan de autoriteiten over het uitblijven van personele gevolgen in Duitsland. Ook was hij niet te spreken over de interne afhandeling van de kwestie.

De aanstelling van Thompson is onderdeel van de miljardenschikking tussen VW en de autoriteiten in de VS. Hij houdt voor een periode van drie jaar toezicht op de groep.

Volgens de nieuwe baas van VW Herbert Diess, geeft het rapport aan dat er behoefte is aan actie. In elk bedrijf zijn volgens hem heikele kwesties, maar bij VW zijn dat er wel duidelijk wat veel.