Beleggers voelen ING aan tand over beloningen

ING heeft op zijn aandeelhoudersvergadering veel kritiek en vragen over zich heen gekregen over het inmiddels ingetrokken voorstel over een forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers. SP-leider Lilian Marijnissen greep daarbij haar kans om in de zaal een betoog te houden om de top van de bank voortaan onder de cao te laten vallen.

De SP was sowieso in groten getale aanwezig. De partij, die vier aandelen in ING bezit, hield buiten het gebouw een soort alternatieve aandeelhoudersvergadering waar bijvoorbeeld een schoonmaker bij de bank zijn verhaal kon doen. Ook pensioenuitvoerder PGGM ging in op het omstreden plan. De belegger van miljarden aan Nederlands pensioengeld drong erop aan dat ING nu een uitgebreide consultatie opzet over het beloningsbeleid bij de bank.