Dip aluminiumprijs na hoop lichtere sancties

De Verenigde Staten staan open voor verlichting van de sancties tegen de Russische aluminiumgigant Rusal. Het nieuws zorgde voor een flinke dip van de aluminiumprijzen, die eerder deze maand nog fors opliepen toen de VS de sancties bekendmaakte.

De maatregelen zijn gericht op een groep Russen die tot de nauwe kring van president Vladimir Poetin zouden behoren en zijn bedoeld als vergelding voor de vermeende be├»nvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en andere ,,kwaadaardige activiteiten” door het Kremlin. Onder die Russen is de oligarch Oleg Deripaska, die grootaandeelhouder is van Rusal.

De Amerikanen zeggen nu open te staan voor verlichting van de sancties als Deripaska de controle over Rusal zou overdragen. Ook is een deadline verlengd met vijf maanden voor bedrijven die zaken doen met Rusal om de banden te verbreken.