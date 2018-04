Hogere winst Munich Re door kalm kwartaal

De Duitse herverzekeraar Münich Re heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een flink hogere winst behaald dan een jaar eerder. Het concern kijkt in een handelsupdate op basis van voorlopige cijfers terug op een kalme periode zonder natuurrampen of andere grote kostenposten.

De winst komt naar verwachting uit op zo’n 800 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 557 miljoen euro.

Münich Re houdt vast aan zijn eerder afgegeven winstverwachting voor het hele jaar. Over heel 2018 rekent het bedrijf op een resultaat van 2,1 miljard tot 2,5 miljard euro. Dat is iets meer dan het bedrijf vorig jaar voorzag, maar toen gooiden hoge kosten door onder meer orkanen en aardbevingen roet in het eten.