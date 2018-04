‘Import occasions ten koste van milieubeleid’

Tweedehands auto’s uit het buitenland zijn populairder dan ooit en dat is slecht nieuws voor de klimaatambities van de regering. Occasions stoten namelijk meer broeikasgas uit dan nieuwe auto’s. Milieudoelstellingen van het kabinet komen daardoor in gevaar, stelt RAI Vereniging

De eerste drie maanden van dit jaar voerden Nederlanders een recordaantal van ruim 56.000 gebruikte buitenlandse auto’s in. Bijna een derde daarvan was een alternatief voor de aankoop van een nieuwe auto in Nederland, stelt de brancheorganisatie voor autohandelaren. Tegelijkertijd stoten tweedehands auto’s gemiddeld 12 procent meer CO2 uit dan nieuwe, berekende RAI Vereniging op basis van eigen gegevens en die van de RDW.

Dat consumenten vaker uitwijken naar ‘viezere’ tweedehands auto’s, is volgens RAI Vereniging het gevolg van de hoge aanschafbelasting in Nederland. De overheid gebruikt deze zogeheten BPM juist om consumenten aan te zetten schonere auto’s te kopen, door meer te innen voor vervoersmiddelen met hogere CO2-uitstoot.

Volgens RAI Vereniging zou het beter zijn als de aanschafbelasting verdwijnt. ,,Volledige afbouw van de BPM is de enige manier om import terug te dringen, nieuwverkoop te stimuleren en effectief invulling te geven aan het komende Klimaatakkoord.”