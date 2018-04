Philips uitblinker op groen Damrak

De beurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Beleggers hebben een drukke cijferweek voor de boeg, al viel het op maandag nog mee. Philips werd beloond voor sterke kwartaalresultaten. De handelsupdates van BinckBank en Basic-Fit vielen minder in de smaak. Elders in Europa was er weinig beweging op de beurzen.

De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 554,25 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden Heineken en Wolters Kluwer ex-dividend. De MidKap noteerde nagenoeg onveranderd op 792,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen 0,2 tot 0,5 procent.

Philips was bij de hoofdfondsen verreweg de grootste stijger met een winst van 5,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf profiteerde in het eerste kwartaal flink van een sterke vraag naar zijn apparatuur voor beeldvorming en diagnose. De omzet steeg conform de eigen verwachtingen op eigen kracht met 5 procent. Verder deden banken en verzekeraars het goed. ASR, NN, ABN AMRO, Aegon en ING stegen 1,1 tot 2,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France-KLM onderaan met een verlies van 1,9 procent. De vakbonden verwierpen de plannen van het bestuur over een loonsverhoging in stappen bij Air France. Maaltijdbezorger Takeaway prijkte bovenaan met een plus van 3,7 procent na een positief analistenrapport. Ook beursintermediair Flow Traders deed het met een plus van 2,8 procent goed.

Bij de kleinere bedrijven zakte BinckBank bijna 5 procent. De inkomsten van de onlinebroker uit commissies vielen volgens analisten van ING lager uit dan verwacht. Basic-Fit daalde 4 procent. De sportschooluitbater haalde minder geld per abonnee binnen. Chemiebedrijf Avantium stond bovenaan met een plus van 6,2 procent.

In Z├╝rich zakte UBS 2,9 procent. De Zwitserse bank boekte meer winst in het eerste kwartaal, maar denkt dat het tweede kwartaal iets minder wordt. Tele2 won 3 procent in Stockholm na goede resultaten. In thuisland Zweden profiteerde het telecombedrijf van de overname met TDC, een aanbieder van zakelijke communicatiediensten.

De euro was 1,2212 dollar waard, tegen 1,2278 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 67,88 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 73,90 dollar per vat.