Akzo en Randstad zakken op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht vooruit. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien. De handel werd opnieuw gedomineerd door de bedrijfsresultaten. Op het Damrak werden AkzoNobel en Randstad lager gezet na publicatie van de kwartaalberichten. Ook Flow Traders ging in de uitverkoop.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 554,81 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 787,63 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent, Parijs noteerde nagenoeg onveranderd.

AkzoNobel zakte 3 procent bij de hoofdfondsen. De verfproducent kampte in het eerste kwartaal met lagere verkopen. Ook wisselkoerseffecten speelden het bedrijf parten. Randstad was de grootste daler met een min van 4,7 procent. Het uitzendconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, dankzij de aanhoudend sterke vraag naar personeel. Randstad had wel enige tegenwind van negatieve valuta-effecten door de sterkere euro.

Unibail-Rodamco won 0,7 procent na een lichte omzetstijging in het eerste kwartaal. Het aandeel profiteerde ook van een koopadvies door Kepler Cheuvreux. Chipmachinemaker ASML zakte 0,6 procent na tegenvallende vooruitzichten van de Zwitserse Apple-leverancier AMS (min 10 procent). In Parijs verloor chipmaker STMicroelectronics ruim 2 procent.

In de MidKap kelderde Flow Traders bijna 10 procent. Beleggers grepen de kwartaalcijfers van de beursintermediair aan om winst te nemen na de recente sterke opmars van het aandeel.

In Londen stonden de gokbedrijven onder druk na mediaberichten over een verlaging van de maximale inzet bij gokkasten. William Hill en GVC Holdings verloren 11 en 5,1 procent.

Banco Santander zakte 1,6 procent in Madrid na de resultaten van de grootste bank van Spanje. In Frankfurt klom SAP ruim 3 procent. De Duitse softwarefabrikant heeft de omzetverwachting voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld.

Münich Re verloor 0,4 procent. De Duitse herverzekeraar behaalde in het eerste kwartaal flink meer winst dankzij een kalme periode zonder natuurrampen of andere grote kostenposten.

De euro was 1,2200 dollar waard, tegen 1,2212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 69,19 dollar. Brentolie klom 0,5 procent tot 75,05 dollar per vat.