‘Chinese Uber-concurrent Didi wil naar beurs’

De Chinese taxi-app Didi Chuxing wil mogelijk al dit jaar naar de beurs, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen rond het bedrijf. De Uber-concurrent wil bij de beursgang gewaardeerd worden op 70 miljard tot 80 miljard dollar (57 miljard tot 66 miljard euro). Aan welke beurs Didi genoteerd zou moeten worden, is nog niet bekend.

Bij de laatste investeringsronde eind vorig jaar was het in 2012 opgerichte bedrijf 56 miljard dollar waard. Dat is meer dan de Amerikaanse rivaal Uber die op 48 miljard dollar werd gewaardeerd toen het Japanse SoftBank een belang nam. Uber denkt ook na over een beursgang, maar het is niet waarschijnlijk dat die nog dit jaar plaatsvindt.

Met de aandelenuitgifte wil Didi de oorlogskas aanvullen. Het bedrijf is met afstand de grootste in China en is daarnaast actief in andere Aziatische landen. Deze week werd duidelijk dat Didi naar Mexico trekt. De Chinezen waren eerder dit jaar al in Brazilië aan de slag gegaan.