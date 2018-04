DNB: dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal gemiddeld verslechterd. Door ongunstige omstandigheden op de aandelenmarkten daalde de verhouding tussen de waarde van beleggingen en betalingsverplichtingen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Die zogeheten dekkingsgraad liep terug van 108,7 tot 107,5 procent. Naast een negatieve ontwikkeling op aandelenmarkten was er gemiddeld sprake van waardevermindering van investeringen in bedrijfsobligaties en vastgoed. Staatsobligaties stegen daarentegen in waarde.

Volgens DNB voldeden net als in de voorgaande periode 45 pensioenfondsen niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2. Samen zijn zij goed voor ongeveer 60 procent van alle deelnemers aan een pensioenprogramma.

Fondsen die deze ondergrens niet halen, moeten verplicht een aantal herstelmaatregelen doorvoeren. Als die ingrepen geen effect sorteren, kan dat in het uiterste geval tot pensioenkorting leiden.