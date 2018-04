Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De handel werd opnieuw gedomineerd door een stroom aan bedrijfsresultaten van zowel Europese als Amerikaanse multinationals. Op het Damrak werden AkzoNobel en Randstad lager gezet na publicatie van kwartaalberichten. Ook Flow Traders ging in de uitverkoop.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de plus op 556,44 punten. De MidKap daalde juist 0,4 procent tot 788,58 punten. De beurzen in Parijs en Londen kregen er tot 0,3 procent bij, die in Frankfurt zakte 0,2 procent.

Randstad was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,8 procent. De kwartaalresultaten van de uitzender kwamen redelijk overeen met de verwachtingen, maar analisten waren minder tevreden over de gang van zaken bij onderdeel Monster. AkzoNobel volgde met een verlies van 2,3 procent. De verfproducent kampte in het eerste kwartaal met lagere verkopen. Ook wisselkoerseffecten speelden het bedrijf parten.