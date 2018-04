Kering vaart wel bij populariteit Gucci

Het Franse luxeconglomeraat Kering doet uitstekende zaken met zijn twee grootste merken Gucci en Yves Saint Laurent. Vooral bij Gucci trekken de verkopen flink aan.

De totale opbrengsten bij Kering kwamen in het eerste kwartaal uit op 3,1 miljard euro. Dat is op vergelijkbare basis bijna 37 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij Gucci werd bijna voor de helft meer omgezet.

Kenners wijzen er al langer op dat Kering het Italiaanse modelabel als het ware opnieuw uitgevonden heeft. Door het gebruik van jonge, hippe ontwerpers is Gucci erg populair bij jongeren onder de 35 jaar. Kering is zelf ook heel enthousiast over zijn luxemerken en het concern werkt er daarom aan om zich nog sterker te richten op alles wat met luxe te maken heeft.

Het conglomeraat is tevens grootaandeelhouder van sportmerk Puma. Maar eerder dit jaar kondigde Kering aan het leeuwendeel van zijn aandelen Puma van de hand te doen. Deze stukken wil Kering verdelen onder zijn eigen aandeelhouders.