Minder winst Harley door zwakke motormarkt

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson boekte in het eerste kwartaal minder winst. Het Amerikaanse bedrijf worstelt met teruglopende verkopen van motoren. Dat viel dinsdag op te maken uit een handelsbericht.

In het thuisland nam de verkoop met recordsnelheid af. De motorbouwer verkocht in de Verenigde Staten 12 procent minder motoren dan een jaar eerder. Dat is de grootste daling in vijf jaar. Ook in onder meer Canada en Aziƫ verkocht Harley-Davidson flink minder motorfietsen. Wereldwijd nam de motorverkoop met ruim 7 procent af tot ongeveer 51.000 motoren. Harley-Davidson werkt aan een plan om weer meer jonge klanten te trekken en buiten Amerika uit te breiden.

Ondanks de teruglopende verkoopaantallen steeg de totale omzet tot ruim 1,5 miljard dollar. De nettowinst bleef steken op bijna 175 miljoen dollar, van 186 miljoen dollar een jaar eerder.