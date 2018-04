Moeilijke markt zit AkzoNobel dwars

AkzoNobel had in het eerste kwartaal last van lagere verkopen. Dat kwam vooral door slechte marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie. Ook wisselkoerseffecten en hoge grondstofprijzen speelden het verfconcern parten.

AkzoNobel verkocht 3 procent minder verf qua volume. Het bedrijf verhoogde wel de prijzen van zijn eigen producten in het eerste kwartaal met gemiddeld 3 procent. In de rest van het jaar gaat Akzo de prijsverhogingen verder versnellen. Ook leverde een efficiencyslag al besparingen op.

De omzet uit voortgezette activiteiten ging met 8 procent omlaag tot 2,2 miljard euro, maar dat kwam vooral door wisselkoerseffecten. Onder de streep resteerde een winst van 253 miljoen euro. Als de verkochte speciaalchemietak niet wordt meegerekend, kwam het resultaat uit op 119 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 126 miljoen euro, maar dat was volgens Akzo een uitzonderlijk sterk kwartaal.

Akzo verwacht dat de hoge grondstofprijzen en wisselkoerseffecten aanhouden. Ook denkt het bedrijf dat de vraag naar verf in de scheepvaart- en olie- en verfsectoren lager blijft.