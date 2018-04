Recordomzet en hoge winst voor DAF-moeder

Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenbouwer DAF, zette in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet in de boeken. De winst steeg eveneens flink, maakte het concern dinsdag bekend.

Onder meer een nieuwe DAF-fabriek in het Belgische Westerlo hielp het moederbedrijf te groeien. Door de nieuwe fabriek kon DAF ,,het marktaandeel vergroten in een sterkere vrachtwagenmarkt”, zei DAF-directeur Preston Feight. ,,DAF heeft een excellent marktaandeel van 16,4 procent bereikt in het Europese segment voor vrachtwagen boven de 16 ton”, zo benadrukte hij.

Daarnaast heeft Paccar extra geïnvesteerd in DAF Brazilië om verder uit te breiden in dat land en de Andesregio. Het bedrijf verwacht dat de vrachtwagenmarkt in Brazilië groeit naar 40.000 tot 45.000 voertuigen in 2018. Afgelopen jaar waren dat er nog 32.000. ,,De groeiende vrachtwagenmarkt en het grotere marktaandeel van DAF Brazilië heeft de productie omhoog gestuwd”, wist Michael Kuester, directeur van DAF Brazilië.

De omzet van het moederbedrijf steeg met een derde tot 5,7 miljard dollar. De winst van Paccar kwam uit op 512 miljoen dollar, 65 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017.