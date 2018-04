Touringcarbedrijf Oad fuseert met Havi

De Twentse touringcarondernemingen Oad en Havi gaan samen verder. Daarmee worden ze in een klap een van de grotere busbedrijven op de Nederlandse markt, met circa 150 touringcars en vier vestigingen verspreid over Nederland, Polen en Roemenië.

Het fusiebedrijf zal verder gaan onder de naam Havi Travel. Maar de naam Oad verdwijnt niet. ,,Voor onze gasten verandert er niets. Zij blijven reizen met hun vertrouwde Oad-touringcar en Oad-chauffeur”, aldus directeur Arjan Koster van Oad.

Er blijft namelijk nog een reisorganisatie Oad over. Die splitst zijn busactiviteiten af en gaat zich voortaan volledig richten op het organiseren en verkopen van reizen. Dat Oad zal een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangaan met Havi voor de inzet van bussen.

Vroeger bestond er overigens een nog veel groter Oad. Dat reisconcern ging in 2013 failliet, maar een deel ervan wist een doorstart te maken. In de touringcarwereld is schaalvergroting evenwel nodig om op lange termijn concurrerend te blijven. Dat laatste is volgens Oad en Havi dan ook het belangrijkste argument voor hun samensmelting. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal.