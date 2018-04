Weer honderden banen weg bij Heerema

Offshorebedrijf Heerema Marine Contractors schrapt nog eens circa 350 banen, nadat er vorig jaar al een streep werd gehaald door honderden arbeidsplaatsen. Het bedrijf beëindigt zijn activiteiten op het gebied van de installatie van offshorepijpleidingen.

De stap is nodig vanwege de sterk concurrerende markt voor pijpenleggen, die blijft kampen met een aanzienlijke overcapaciteit. Dat laatste hangt samen met de over de gehele linie verslechterende marktomstandigheden en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. ,,Gedicteerd door de moeilijke marktomstandigheden zullen we in een ander soort organisatie moeten veranderen”, aldus topman Pieter Heerema.

Heerema zegt dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk waar in de wereld de ontslagen precies vallen. Waarschijnlijk heeft de ingreep voor ongeveer twee derde betrekking op kantoorpersoneel. De meerderheid daarvan werkt op het hoofdkantoor in Leiden. De in oktober vorig jaar aangekondigde banenreductie betrof tweehonderd kantoorbanen en vijftig plekken bij de vloot.

Heerema Marine Contractors plaatst olie- en gasinstallaties. Bij de onderneming blijven straks uiteindelijk circa 850 medewerkers over. Bij zusterbedrijf Heerema Fabrication Group, dat dergelijke installaties bouwt, werd in 2016 ook al een forse reorganisatie aangekondigd.