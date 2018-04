Winsten bij opening Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken een grote stroom aan kwartaalcijfers van Amerikaanse bedrijven. Zo openden onder meer Caterpillar, Coca-Cola en Harley Davidson de boeken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 24.512 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 2679 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij, op 7162 punten.

De resultaten van Caterpillar konden op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel opende bijna 3 procent in de plus. De fabrikant van graafmachines en bulldozers stelde tevens zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar naar boven bij. Industrieel conglomeraat United Technologies verhoogde zijn prognoses ook en ging op de beurs in New York 2 procent vooruit. Technologieconcern 3M werd juist negatiever over de toekomst en ging 6 procent onderuit.

Coca-Cola deed goede zaken met suikervrije drankjes als Zero en Diet Coke. Beleggers waren toch niet zo enthousiast. De frisdrankgigant noteerde 0,7 procent lager. Harley Davidson ging juist 2,5 procent omhoog, ondanks dat de motorbouwer wereldwijd kampt met teruglopende verkopen. Google-moeder Alphabet zakte na een cijferbericht verder 2,5 procent.