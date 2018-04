Grote cijferstroom op Wall Street

Vliegtuigbouwer Boeing (plus 2,9 procent) voerde zijn winstverwachting op na een veelbelovend begin van het jaar. De vliegtuigbouwer leverde in het eerste kwartaal meer passagierstoestellen af en wist meer contracten af te sluiten met zijn defensiedivisie.

De beurzen in New York zijn woensdag met kleine minnen geopend, na de forse koersverliezen een dag eerder. Het cijferseizoen op Wall Street is alle hevigheid losgebarsten met kwartaalpublicaties van onder meer Boeing, Twitter, Viacom en Northrop Grumman.

