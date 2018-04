‘Justitie VS onderzoekt Huawei’

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de Chinese smartphone- en netwerktechnologiegigant Huawei. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het onderzoek zou gaan over de vraag of Huawei gevoelige technologie heeft doorgespeeld aan Iran. Dat is in strijd met aan Iran opgelegde handelsrestricties. Het is onduidelijk wat voor bewijs justitie tegen Huawei heeft. Het Chinese bedrijf weigerde tegen de krant commentaar.

De Verenigde Staten hebben het in bredere zin al langer op Huawei gemunt. De Amerikanen betichten het concern van te nauwe banden met de Chinese overheid, waardoor gegevens van smartphonegebruikers makkelijk ingezien zouden kunnen worden. Telefoons van Huawei zijn om die reden in de VS nauwelijks te krijgen.