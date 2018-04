Verzekeringsgeld stuwt winst Holland Casino

Holland Casino heeft vorig jaar ondanks een aantal tegenslagen, zoals het afbranden van een casino in Groningen en stakingsacties van personeel, ,,solide resultaten” geboekt. De winst voor belasting kwam uit 98 miljoen euro, vergeleken met 81,7 miljoen een jaar eerder.

Die winstgroei is echter toe te schrijven aan de verzekeringsuitkering (van bijna 20 miljoen euro) in verband met de brand bij Holland Casino in Groningen. Onder de streep resteerde een nettowinst van 73,5 miljoen euro, 600.000 euro minder ten opzichte van het voorgaande jaar.

De totale inkomsten van het casino kwamen uit op 639,2 miljoen euro, een stijging van ruim 5 procent. Het aantal bezoekers bedroeg vorig jaar 5,84 miljoen. Dat zijn er zo’n 91.000 minder dan het voorgaande jaar. ,,De lichte daling in het aantal bezoeken is met name het gevolg van de tijdelijke sluiting van het casino in Groningen en de sluiting van de vestiging op Schiphol”, aldus het gokbedrijf.

De gemiddelde bestedingen per bezoeker gingen wel omhoog, van 102 euro naar 109 euro.

Holland Casino heeft vorig jaar flink geïnvesteerd, bijna 72 miljoen euro, in onder meer het renoveren van vestigingen en het vernieuwen van speelautomaten. Bijna een kwart (23 procent) van de speelautomaten is nu voorzien van de ,,allernieu­wste spelvarianten die in de wereld te koop zijn”, aldus Holland Casino.

Vorig jaar lagen het bedrijf en de vakbonden maanden met elkaar overhoop over een nieuwe cao voor de medewerkers. In juni werd echter een akkoord gesloten over een vijfjarige cao. Volgens Erwin van Lambaart, topman bij het casino, is daarmee een ,,langlopend en complex dossier” afgrond.

Holland Casino heeft momenteel twaalf vestigingen verspreid over het land. De vestiging in Groningen brandde eind augustus volledig uit. Het is nog onbekend wanneer en waar er iets voor in de plaats komt.