Weer winst voor Twitter

Twitter heeft zijn tweede kwartaal op rij met winst afgesloten. Na het vierde kwartaal van vorig jaar waren er ook in het eerste kwartaal van dit jaar zwarte cijfers voor het socialemediabedrijf. Twitter profiteerde vooral van live video en meer persoonlijke reclames.

De winst kwam uit op 61 miljoen dollar. Een jaar geleden leed Twitter nog een verlies van 61,6 miljoen dollar. Het aantal maandelijkse gebruikers nam ook iets toe. Het waren er 336 miljoen, 6 miljoen meer dan vorig kwartaal. Van de nieuwe gebruikers kwamen er 5 miljoen van buiten de VS.

De omzet van Twitter steeg met 21 procent naar 665 miljoen dollar (545 miljoen euro). Dat was te danken aan meer advertentieverkopen buiten de Verenigde Staten en met name in Aziƫ. Die namen met ruim de helft toe en bedragen nu 48 procent van de totale advertentie-inkomsten. De omzetgroei gaat de rest van het jaar waarschijnlijk wel trager.