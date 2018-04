Besi en Lighting hard onderuit op Damrak

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting en chiptoeleverancier Besi behoorden donderdag tot de grote verliezers op het Damrak. Beleggers waren niet te spreken over de kwartaalresultaten van de bedrijven. Het tegenovergestelde gold voor telecomconcern KPN en bodemonderzoeker Fugro, die net als een heleboel andere bedrijven de boeken openden. Verder reageerden beleggers op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongemoeid te laten.

De AEX-index op het Damrak sloot met een winst van 0,5 procent op 554,41 punten. De MidKap zakte, mede door de koersval van Besi, 0,6 procent tot 776,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent, gesteund door het positieve begin van de handelsdag in New York.

Philips Lighting was veruit de sterkste daler in de AEX met een verlies van dik 13 procent. Het verlichtingsbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst. De prestaties waren ook fors minder dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. KPN voerde de hoofdindex aan met een winst van 4,4 procent. Zwaargewicht Shell werd 0,5 procent lager gezet. Analisten benadrukten dat Shell nog geen begindatum heeft aangekondigd voor zijn aandeleninkoopprogramma.

In de MidKap verloor chiptoeleverancier Besi bijna 17 procent vooral door magere vooruitzichten. Bij de middelgrote fondsen was Fugro (plus 16,3 procent) met afstand de sterkste stijger na beter dan verwachte resultaten. Ook de resultaten van optiekketen GrandVision (plus 6,6 procent) vielen in de smaak. Financieel dienstverlener Intertrust, die de kwartaalomzet zag dalen, duikelde ruim 5 procent.

Biochemiebedrijf Corbion, dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories, detacheerder DPA en automatiseerder Ordina kwamen eveneens met cijfers. Ook elders was het druk aan het cijferfront. Grote Europese ondernemingen als Deutsche Bank, Total, Volkswagen, Orange, Lufthansa, Danske Bank, Roche, Covestro, Nokia en Telefónica publiceerden resultaten.

De ECB kwam met weinig verrassingen op de proppen. De centrale bank nam ook nog geen beslissing over wat er gaat gebeuren met het omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier.

De euro was 1,2101 dollar waard, tegen 1,2177 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 67,78 dollar. Brentolie klom 0,4 procent tot 74,26 dollar per vat.