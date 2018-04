Damrak lager na cijferstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden in het rood. Op het Damrak werden beleggers overspoeld door kwartaalberichten van bedrijven als Shell, KPN, Galapagos, Fugro, Besi, Corbion en Philips Lighting. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 549,37 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde RELX ex-dividend. De MidKap zakte 1 procent tot 773,76 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Philips Lighting kelderde ruim 9 procent in de AEX. Het verlichtingsbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst. Zwaargewicht Shell werd 2 procent lager gezet na publicatie van de resultaten. In de MidKap ging chipbedrijf Besi ruim 12 procent onderuit. De resultaten van bodemonderzoeker Fugro (plus 6,3 procent) vielen wel in de smaak.