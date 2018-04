Loon GoPro-baas verlaagd naar 1 dollar

De topman van de maker van actiecamera’s GoPro krijgt dit jaar een beloning van welgeteld 1 dollar. Het bestuur van het bedrijf zette het mes in zowel het basissalaris als in de bonussen van oprichter Nick Woodman. Dit nadat doelstellingen over heel 2017 bij lange na niet waren gehaald.

2017 was een desastreus jaar voor GoPro. De verkopen in onder meer de belangrijke feestdagenperiode vielen veel lager uit dan verwacht. Onder de streep resteerde een verlies van bijna 183 miljoen dollar.

Het bedrijf greep in. GoPro sneed in het personeelsbestand en staakte de productie van drones. Volgens het bedrijf voelt Woodman mee met de aandeelhouders. Die moesten dit jaar alleen al een koersval van het aandeel met meer dan een derde slikken.

Woodman was in 2014 nog een van de bestbetaalde bestuurders in de Verenigde Staten. Na de beursgang van GoPro kreeg hij een aandelenpakket ter waarde van 285 miljoen dollar.