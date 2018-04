Pinksterstakingen bij P&O Ferries aanstaande

Stakingen door kadepersoneel bij P&O Ferries in de Rotterdamse haven rond Pinksteren lijken onafwendbaar. Vakbond FNV had de leiding van het veerbedrijf tot donderdag 20.00 uur gegeven om met betere voorstellen voor een cao te komen. Het aanbod dat P&O kort voor die deadline deed, was volgens de bond onvoldoende om van mening te veranderen.

De bond eist voldoende loonsverhoging en een werkgelegenheidsgarantie. Verder moeten bepaalde bezuinigingen op personeel achterwege blijven. Andere eisen gaan onder meer over avondmaaltijden, compensatie voor overwerk en afspraken rond ziekte. Volgens FNV komt P&O het personeel te weinig tegemoet.

P&O Ferries zegt geen uitspraken te kunnen doen over de inhoud van de voorstellen. ,,Duizenden toeristen en tienduizenden bedrijven vertrouwen op onze veerdiensten. Wij hopen dat de vakbond zijn dreiging met een staking, in het belang van alle betrokkenen, zal intrekkenā€¯, aldus een woordvoerder.

Hoe de acties er daadwerkelijk uit komen te zien is nog niet bekend. FNV is wel zeer duidelijk dat acties betekent dat er zal worden gestaakt. Er vallen ongeveer honderd medewerkers onder de cao P&O Ferries Kadepersoneel.