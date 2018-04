Recordomzet voor chipmaker Intel

Chipmaker Intel heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een recordomzet. Het bedrijf verhoogde bij de publicatie van de resultaten zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Intel behaalde in de periode een omzet van 16,1 miljard dollar, 9 procent meer dan een jaar eerder. Vooral met de productie van chips voor datacentra (data-centric) deed Intel goede zaken. Hier stegen de opbrengsten met een kwart. Ook bij de pc-tak was sprake van groei. Deze was met 3 procent bescheidener. Onder de streep resteerde een winst van 4,5 miljard dollar. Dat is 50 procent meer dan in de meetperiode een jaar eerder.

Over het hele jaar verwacht Intel een omzet van 67,5 miljard dollar te boeken. Dat is 2,5 miljard dollar meer dan bij een eerdere voorspelling. Topman Brian Krzanich sprak van een sterke start van het jaar.