Steinhoff heeft miljardenclaim aan de broek

De Oud-president-commissaris van het Zuid-Afrikaanse woonwinkelconcern Steinhoff doet aangifte tegen het door een boekhoudschandaal geplaagde concern. Christo Wiese wil zijn investering van omgerekend bijna 4 miljard euro terug.

Wiese stak geld in Steinhoff kort voordat het schandaal bij de eigenaar van woonwinkelketens als het Amerikaanse Mattress Firm en het Franse Conforama aan het licht kwam. Dat zorgde er voor dat meer dan 95 procent van de beurswaarde van Steinhoff verdampte.

De claim van Wiese is in potentie de grootste in de geschiedenis van Zuid-Afrika en betekent een nieuwe klap voor het bedrijf dat alles op alles zet om het vege lijf te redden. Steinhoff werkt momenteel aan een herstructureringsplan voor de ruim 10 miljard euro aan schulden.

Het onderzoek naar hoe het boekhoudschandaal heeft kunnen gebeuren, zal naar verwachting nog maanden in beslag nemen.