Vraag naar olie stuwt winst Total

Total profiteert van de sterke vraag naar olie en gas. De aangepaste nettowinst van het Franse olie- en gasconcern klom met 13 procent tot 2,9 miljard dollar, schreef Total donderdag in een handelsbericht.

Total wist de productie in het eerste kwartaal flink op te schroeven. Met name door nieuwe projecten als Yamal LNG in Siberiƫ en Moho Nord in Congo en de overname van Maersk Oil en Al Shaheen steeg de productie met 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. De olieprijs steeg tegelijkertijd door een toegenomen vraag en een lagere productie van het OPEC-kartel.