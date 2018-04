AEX licht hoger op Koningsdag

De beurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger gesloten. Elders in Europa noteerden de beurzen ruimere plussen. Waar Europese beleggers nog veel bedrijvencijfers te verwerken hadden, bleef het in Nederland vanwege Koningsdag rustig met bedrijfsnieuws. Beddenverkoper Beter Bed kwam onverwachts met een kwartaalbericht dat ook nog eens teleurstellend was. Het aandeel kreeg een flinke tik.

De Amsterdamse AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 554,94 punten. De MidKap bleef vlak op 776,42 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent, Londen won 1,1 procent.

Beter Bed kreeg een verlies van 7 procent aan de broek. De beddenverkoper heeft de problemen op de Duitse markt nog niet onder controle. Dat drukte de omzet in het eerste kwartaal.

Bij de hoofdfondsen was Unilever koploper met een plus van 1,5 procent. Altice leverde 5,7 procent in en sloot de rij.