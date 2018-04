Grote telecomfusie in Verenigde Staten

De Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US neemt zijn branchegenoot Sprint over. Dat werd zondag bekendgemaakt. Onlangs kwamen al geruchten naar buiten dat de bedrijven in gesprek waren over een samensmelting.

De afgelopen jaren spraken de twee vaker met elkaar. De laatste onderhandelingen tussen Sprint, dat eigendom is van het Japanse Softbank, en de Amerikaanse tak van de Duitse telecomgigant Deutsche Telekom liepen begin november nog stuk.

De aandelendeal heeft een waarde van 26 miljard dollar en wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2019 afgerond. Volgens John Legere, de huidige topman van T-Mobile US en de beoogde baas van het fusiebedrijf, zullen door de fusie lagere prijzen, banen en verbeterde dienstverlening ontstaan. Toezichthouders moeten overigens nog wel akkoord gaan.

De marktwaarde van het gecombineerde T-Mobile US en Sprint is meer dan 80 miljard dollar en het klantenbestand is bijna 130 miljoen abonnees groot. Deutsche Telecom krijgt een belang van 42 procent in het gecombineerde bedrijf.

Sprint en T-Mobile zijn de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten. Met een samensmelting wordt de aanval op marktleiders Verizon en AT&T geopend.