Apple krikt verkoop iPhones toch weer op

Apple heeft de verkoop van iPhones afgelopen kwartaal licht opgekrikt ten opzichte van een jaar eerder. De omzet en winst gingen verder stevig omhoog. Daarmee heeft de technologiereus het beter gedaan dan veel kenners op Wall Street hadden verwacht.

Apple verkocht 52,2 miljoen iPhones, 3 procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Daarbij viel op dat ook de relatief dure iPhone X het goed deed, aldus Apple. De totale omzet steeg met 16 procent naar 61,1 miljard dollar. Onder de streep bleef in dit tweede kwartaal van Apple’s gebroken boekjaar 13,8 miljard dollar over, tegen een nettowinst van dik 11 miljard dollar een jaar terug.

Topman Tim Cook sprak van het beste tweede kwartaal voor Apple ooit. Zoals op de financiƫle markten al een beetje werd verwacht kondigde Apple ook aan 100 miljard dollar extra aan aandelen te zullen inkopen. Ook gaat kwartaaldividend met 16 procent omhoog.