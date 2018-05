Beurs in Londen sluit met kleine plus

De beurs in Londen is dinsdag licht hoger gesloten. De handelssessie verliep rustig. Veel andere Europese beurzen, waaronder die in Amsterdam, Frankfurt en Parijs, bleven gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

De FTSE 100-index steeg met 0,1 procent. Beleggers in de Britse hoofdstad verwerkten onder meer handelsberichten van olie- en gasconcern BP (plus 1,8 procent) en maaltijdbezorger Just Eat (plus 4,1 procent). Daarnaast maakte Royal Bank of Scotland (RBS) bekend 162 filialen van dochter Williams & Glyn te sluiten, wat 792 banen kost. RBS leverde op de beurs 0,2 procent in.

De euro was dinsdag aan het einde van de middag 1,1998 dollar waard, tegen 1,2069 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,2 procent omlaag naar 67,72 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper en werd voor 73,71 dollar per vat verhandeld.