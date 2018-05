Meer controle uitzendbureau op discriminatie

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat scherper in de gaten houden of uitzendbureaus zich schuldig maken aan discriminatie. De uitzendbureaus zelf nemen ook een reeks maatregelen om voortaan te voorkomen dat uitzendkrachten met bijvoorbeeld een migratieachtergrond geen kans maken.

Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar bleek begin dit jaar dat een aantal uitzendbureaus nog steeds discrimineert op afkomst. Bijna de helft van de onderzochte bureaus wilde meewerken aan een verzoek geen Marokkaanse, Surinaamse en Turkse kandidaten voor te stellen.

Staatssecretaris Tamara van Ark herinnert eraan dat zeven jaar geleden nog ruim twee derde in de fout ging, maar is nog niet tevreden. Ze belooft ,,extra toezicht”. De inspectie kan bijvoorbeeld controleren of uitzendbureaus hun intercedenten opdragen mee te werken aan discriminerende verzoeken. Ook kunnen inspecteurs in actie komen als een aspirant-uitzendkracht melding maakt van ongelijke behandeling. Maar dat is een lastige route, omdat zulke discriminatie moeilijk op te merken en te bewijzen valt.

Van Ark wijst er wel op dat de inspectie nu nog niets te zeggen heeft over discriminatie bij sollicitaties of bij het aannemen van uitzendkrachten. De inspectie kan pas ingrijpen als iemand is aangenomen en het op de werkvloer misgaat. De staatssecretaris gaat bekijken of ze de inspectie meer zeggenschap kan geven.

De uitzendbureaus zelf gaan, net als Radar deed, steekproeven nemen om aan het licht te brengen of bureaus meewerken aan discriminatie. De brancheverenigingen ABU en NBBU eisen in het vervolg een actief antidiscriminatiebeleid van hun leden. Blijft een uitzendbureau in gebreke, dan moet het vrezen voor royement.