VEB kritisch over hoge beloning baas Unilever

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil de top van Unilever kritisch aan de tand voelen over het voorgestelde nieuwe beloningsbeleid bij het was- en levensmiddelenconcern. Daardoor zou de beloning van topman Paul Polman er flink op vooruit gaan, klaagt de belangenorganisatie in het AD.

,,Niet alleen gaat het basissalaris omhoog, er zit ook een vermenigvuldigingsfactor ingebouwd voor de lange termijnbonus. Als het bedrijf goed presteert kan die verdrievoudigen”, aldus een zegsman van de VEB in de krant. ,,Wij stellen vraagtekens bij dat nieuwe beloningsbeleid en eisen daar donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering uitleg over.”

Onder het voorgestelde beloningsbeleid kan de topman in 2018, bij goed presteren, maximaal 13,7 miljoen euro opstrijken, schreef Unilever eerder al in zijn jaarverslag. Vorig jaar bedroeg Polmans totale beloning 11,6 miljoen euro.

De hoge beloning van Polman krijgt al langer de nodige aandacht. Zo rekende Het Financieele Dagblad onlangs uit dat de loonkloof, het verschil in salaris tussen de hoogste baas en de gemiddelde werknemer, in Nederland het grootst is bij Unilever. Polman zou wel 292 keer meer verdienen dan de gemiddelde werknemer bij het bedrijf.