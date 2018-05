Vijf jaar aanhoudende groei in industrie

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is ook in april verder toegenomen, maar wel naar het laagste niveau in zes maanden tijd. Evengoed is er vijf jaar lang sprake van aanhoudende groei, blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) heeft gepresenteerd.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt viel in de afgelopen maand terug tot 60,7. In maart kwam de index nog uit op het niveau van 61,5. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, alles daaronder wijst op krimp.

Volgens hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven is nog steeds sprake van forse groei als gevolg van sterke orderstromen uit zowel binnen- als buitenland. Dat de groei iets afneemt is volgens hem niet verwonderlijk. ,,De Nederlandse industrie kent nu al vijf jaar op rij een verbetering van de bedrijfsomstandigheden en dat is niet eerder vertoond. Aan alle goede dingen komt natuurlijk een keer een eind.”

Van Weele ziet dat de productie-achterstanden snel oplopen. Ook het op tijd binnen krijgen van materialen wordt steeds lastiger en goed en voldoende personeel vinden ook. Verder is de inkoopprijsinflatie hoog. De roep om loonsverbetering wordt volgens de hoogleraar ook steeds luider. ,,Dat alles zal de groei afremmen en dat gebeurt nu ook”, aldus Van Weele.

Op korte termijn valt volgens hem nog weinig te vrezen. Er zitten in doorsnee nog voldoende orders in de pijplijn voor dit jaar. Grootste uitdaging voor ondernemers is volgens de hoogleraar de huidige groei onder controle te houden en ervoor te zorgen dat je geen klanten verliest doordat je leveringsafspraken niet kunt nakomen.