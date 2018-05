Wall Street lager uit de startblokken

Ook sportmerk Under Armour presenteerde cijfers. In eigen land daalde de omzet nog iets, maar buiten de Verenigde Staten gingen de verkopen beter. Vooral de directe verkoop aan consumenten groeide hard. Beleggers reageerden niet erg enthousiast en het aandeel zakte 5 procent. Nabeurs staan de onder meer de cijfers van technologiegigant Apple nog op de rol.

Farmaceutische bedrijven Pfizer en Merck openden respectievelijk 2,3 procent lager en 0,3 procent in de plus. Viagra-maker Pfizer wist zijn winst wel op te voeren, maar stelde volgens kenners toch teleur. Merck haalde juist een lagere winst, onder meer door eenmalige kosten voor de samenwerking met het Japanse Eisai. Het bedrijf stelde de omzetverwachting voor de rest van het jaar wel naar boven bij.

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen aan de dag begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken weer een reeks kwartaalcijfers van bedrijven. Ook zijn de importheffingen op staal en aluminium weer in beeld. De regering van president Donald Trump gaf buurlanden Canada en Mexico en de Europese Unie opnieuw een maand uitstel van de heffingen. In die tijd wil hij een definitief akkoord uitonderhandelen.

