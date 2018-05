Winstspurt BP door hogere olieprijs

BP heeft afgelopen kwartaal de winst flink zien stijgen. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen. Ook een grotere productie deed een duit in het zakje, zo kwam naar voren uit een tussentijds handelsbericht.

BP zette een onderliggende winst in de boeken van 2,6 miljard dollar, omgerekend 2,2 miljard euro en ruim 70 procent meer dan een jaar eerder. De productie steeg afgelopen kwartaal met 6 procent tot 3,7 miljoen olie-equivalent per dag.

Wel was de kasstroom, waar financiƫle markten scherp op letten, zwakker dan verwacht. Twee zaken spelen BP nog steeds parten. Zo betaalt de onderneming nog altijd voor de meer dan 65 miljard dollar aan schadeclaims en boetes vanwege de ramp met de Deepwater Horizon in 2010. Ook weet BP nog niet volledig te profiteren van het herstel in de oliesector, ondanks lagere uitgaven en vertraagde projecten.