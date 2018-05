Apple blikvanger bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met lichte verliezen geopend. Grote blikvanger is technologiereus Apple, dat met verrassend sterke kwartaalcijfers naar buiten kwam. Beleggers verwerken ook het rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid van loonstrookverwerker ADP, waaruit blijkt dat de banengroei in april is afgezwakt. Op de handelsvloeren wordt daarnaast uitgekeken naar het rentebesluit dat de Federal Reserve later op de dag publiceert.

