Automakers drukken Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht lager gesloten. Vooral de Japanse autofabrikanten werden van de hand gedaan na zwakkere verkopen in de Verenigde Staten. De beter dan verwachte kwartaalcijfers van iPhone-maker Apple zorgden daarentegen voor koerswinsten onder de technologiebedrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent in de min op 22.472,78 punten. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van de week. Donderdag en vrijdag blijft de Japanse beurs gesloten vanwege nationale feestdagen. Toyota, dat de verkopen in de VS met 4,7 procent zag dalen in april, zakte 0,4 procent. Nissan en Honda zagen de verkopen in de VS nog sterker afnemen en verloren tot 2,4 procent.

De Japanse maker van elektronische onderdelen Murata Manufacturing won 1,5 procent, technologiebedrijf TDK klom 0,8 procent en LCD-maker Nitto Denko kreeg er 5,1 procent bij. Een zwakkere yen hielp ook de exportbedrijven vooruit. Chiptester Advantest steeg 2,2 procent.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. Uit cijfers van Caixin en marktonderzoeker Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in april sterker dan verwacht is toegenomen. De Kospi in Seoul zakte 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent.