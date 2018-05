Groei luchtvrachtvervoer zwakt af

De groei in de vraag naar luchtvrachtvervoer is teruggevallen naar het laagste niveau in bijna twee jaar tijd. Er werd in de maand maart nog altijd 1,7 procent meer vracht vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldde de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA.

De groei in de capaciteit was in maart 4,4 procent. Het was voor het eerst in twintig maanden tijd dat de capaciteit sterker toenam dan de vraag. Vliegtuigen zaten daardoor wat minder vol.

Volgens de brancheorganisatie is het logisch dat de groei wat is vertraagd. Bedrijven hebben onlangs hun voorraden versneld aangevuld. Daarnaast is sprake van zwakkere internationale handel. De organisatie wijst op tegenwind, onder meer door sterk gestegen olieprijzen en politiek gekonkel over importheffingen en ander vormen van protectionisme.

De IATA zei eerder al voor 2018 te rekenen op een lagere groei. In het meest optimistische scenario zal sprake zijn van een groeiende vraag naar luchtvrachtvervoer van 4 tot 5 procent.