BAM duidelijke winnaar op rood Damrak

De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. In Amsterdam onttrok bouwbedrijf BAM zich aan de mineurstemming na de publicatie van de kwartaalresultaten. Daarbij gaf het goedgevulde orderboek het aandeel ook een zet in de goede richting.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een verlies van 0,7 procent op 551,73 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Unilever ex-dividend. De MidKap zakte 0,7 procent tot 789,49 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

BAM was de koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van bijna 5 procent. Het bouwconcern heeft zijn opbrengsten in het eerste kwartaal opgekrikt. Daarnaast nam de orderportefeuille met ongeveer een half miljard euro toe. Verder herhaalde BAM zijn winstverwachting voor heel 2018.

Intertrust sloot onderaan in de MidKap met een min van 6,3 procent. Blackstone, dat Intertrust in het najaar van 2015 naar de beurs bracht, verkoopt een deel van zijn belang in de financieel dienstverlener aan institutionele beleggers.

In de AEX-index was kabel- en telecomconcern Altice veruit de sterkste daler met een min van 4,2 procent. Verzekeraar Aegon bungelde ook onderaan de hoofdindex me een verlies van 2,9 procent na een adviesverlaging. Branchegenoot ASR deed het met een min van 1,9 procent niet veel beter. Verfbedrijf AkzoNobel voerde de hoofdindex aan met een winst van 0,6 procent.

In Brussel kelderde Bpost 13 procent na een winstwaarschuwing van het Belgische postbedrijf. Ook de resultaten van het Belgische chemiebedrijf Solvay (min 5,7 procent) vielen tegen.

Osram Light klom 2,3 procent in Frankfurt. Het Duitse verlichtingsbedrijf behaalde afgelopen kwartaal een duidelijk lagere winst. De rivaal van het Nederlandse Philips Lighting (plus 0,4 procent) kwam vorige week al met een winstalarm.

Infineon verloor 0,4 procent. De Duitse chipfabrikant scherpte de omzetverwachting voor het boekjaar aan. Adidas zakte bijna 7 procent. De sportkledinggigant verkocht flink meer in het afgelopen kwartaal, maar ondervond wel tegenwind van ongunstige wisselkoerseffecten.

De euro was 1,1958 dollar waard, tegen 1,1971 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 67,76 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 73,16 dollar per vat.