‘LinkedIn en Uber bedreiging voor uitzenders’

Werving en selectie van personeel is nu nog vooral mensenwerk, maar nieuwe technologieën zijn aan een stormachtige opkomst bezig. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven kunnen komende jaren een groot deel van hun markt verliezen aan platforms als LinkedIn, Deliveroo en Uber. Dat zegt het economisch bureau van ING in een nieuw rapport.

Internetplatforms automatiseren werving en selectie met behulp van algoritmes. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor zijn ze op termijn waarschijnlijk goedkoper en sneller dan de huidige spelers.

,,We denken bij platformen nu misschien alleen aan taxichauffeurs, maar het gaat niet alleen om generiek werk”, zegt hoofdeconoom Marieke Blom van ING. Schoonmakers, keukenhulpen of callcentermedewerkers zijn volgens haar bijvoorbeeld goed via een platform te organiseren.