‘Met hervormingen valt veel winst te behalen’

Structurele hervormingen kunnen voor veel extra economische groei zorgen. Volgens schattingen gepresenteerd in een boek dat is uitgekomen onder redactie van De Nederlandsche Bank (DNB) kan de winst in landen als Griekenland en Italië binnen tien jaar oplopen tot bijna 10 procent, als zij een ambitieuze hervormingsagenda doorvoeren.

Ook in Nederland is ruimte om de economie te versterken, bijvoorbeeld door met gerichte belastingen de arbeidsparticipatie op te krikken. Een goedgetimede versoepeling van het ontslagrecht kan de economie daarnaast aan meer vaste banen helpen.

Titel van de nieuwe publicatie is niet zonder reden: ‘Structural Reforms: Moving the economy forward’. DNB-president Klaas Knot onderstreepte bij de presentatie van het boek nogmaals dat het moderniseren van de economische structuur door structurele hervormingen misschien wel dé grootste uitdaging is voor de eurozone. Nu het eurogebied de financiële crisis achter zich heeft gelaten, moeten maatregelen die bijvoorbeeld de werking van de arbeidsmarkt en de woningmarkt verbeteren hoog op de agenda staan, aldus het centralebankhoofd.