Tesla en Spotify onderuit op Wall Street

De euro was 1,1989 dollar waard, tegen 1,1958 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 68,48 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 73,72 dollar per vat.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met kleine minnen gesloten. Beleggers verwerkten een grote stroom aan bedrijfscijfers en keken met een schuin oog naar de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten om te proberen handelsspanningen weg te nemen. De resultaten van automaker Tesla vielen duidelijk niet in goede aarde. Ook muziekstreamingdienst Spotify ging onderuit.

