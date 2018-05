Air France-KLM onderuit op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag hoger geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen met winst. Beleggers kijken uit naar de publicatie van het officiële Amerikaanse banenrapport en de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen China en de VS. Op het Damrak zakte Air France-KLM na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 553,13 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 792,81 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Parijs stond onveranderd.

Air France-KLM daalde ruim 4 procent in de MidKap. De stakingen bij luchtvaartmaatschappij Air France drukken duidelijk op het resultaat van het bedrijf. In het eerste kwartaal leed de luchtvaartcombinatie een operationeel verlies van 118 miljoen euro. De impact van de stakingen was 75 miljoen euro.