Britten investeren in Nederlandse gaspijpen

Aberdeen Standard Investments heeft zijn belang vergroot in het Nederlandse bedrijf Noordgastransport (NGT), dat gaspijpleidingen bezit in het Nederlandse deel van de Noordzee. De Britse vermogensbeheerder neemt voor een niet genoemd bedrag het belang van 20 procent van investeerder InfraVia Capital Partners over.

Aberdeen Standard Investments kocht vorig jaar ook al een deelneming in NGT. Dat belang werd overgenomen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Noordgastransport brengt gas van verschillende offshoreplatforms aan land bij een gasverwerkingsinstallatie in de buurt van het Groningse Uithuizen.

Aberdeen Standard Investments wil graag een stevige voet aan de grond krijgen in de Europese gasinfrastructuur. Zo belegt de vermogensbeheerder ook al in gasdistributie in Finland.