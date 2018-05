Wall Street opent lager na banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer een licht teleurstellend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder wordt met interesse gekeken naar ontwikkelingen rondom het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China en openden enkele bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent lager op 23.839 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,4 procent tot 2620 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7069 punten.

Uit het banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek dat de werkgelegenheid in de VS harder was gegroeid dan in maart, maar niet zo sterk als analisten hadden verwacht. Verder kijken beleggers onder meer naar de ontwikkeling van de lonen, die in doorsnee met 0,1 procent stegen op maandbasis. Hogere lonen kunnen de inflatie doen toenemen, wat van invloed kan zijn op het Amerikaanse rentebeleid.

De Chinese internetreus Alibaba opende 1,3 procent lager na cijfers. De in New York genoteerde concurrent van Amazon zag zijn omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Er werd wel veel geïnvesteerd in nieuwe IT-systemen en winkelcentra, waardoor de winst lager uitviel dan een jaar eerder.