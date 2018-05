Nikkei begint week vrijwel vlak

De aandelenbeurs in Japan is maandag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan na de aaneenschakeling van nationale feestdagen afgelopen week. Een stijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor enige tegenwind bij de Japanse exportbedrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk fractioneel lager op 22.467,16 punten. De automakers Honda en Subaru, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, verloren 0,6 en 0,9 procent. Technologiebedrijf Panasonic zakte 0,9 procent.

Ook de financiële bedrijven stonden onder druk na een daling van de Amerikaanse obligatierentes. Nomura Holdings leverde 2,2 procent in en T&D Holdings raakte 2,5 procent kwijt. Oliebedrijf Inpex profiteerde van de gestegen olieprijs en won 0,9 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omhoog na de stevige koerswinsten op Wall Street van vrijdag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent hoger en de beurs in Shanghai won 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent. De beurs in Zuid-Korea was gesloten vanwege een nationale feestdag.