Personeel Eneco wil af van commissarissen

De centrale ondernemingsraad (or) van Eneco wil dat drie van de huidige zes commissarissen van het energiebedrijf worden geschorst. Het personeelsorgaan heeft tevens een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer voor de aanstelling van twee nieuwe toezichthouders met een doorslaggevende stem. Dat bevestigde een woordvoerder van de or na berichtgeving in het Financieele Dagblad.

Het is langer bekend dat de or het handelen van de raad van commissarissen wil laten onderzoeken in het conflict met een groot deel van de aandeelhouders over de geplande privatisering van Eneco. Vooral de vraag wie nu uiteindelijk over de verkoop beslist, de commissarissen of de aandeelhouders, is bron van zorg.

In het document, waar de krant zijn handen op heeft gekregen, haalt de or hard uit naar de toezichthouders, en in het bijzonder naar president-commissaris Edo van den Assem en commissarissen Marike van Lier Lels en Mirjam Sijmons, die worden beticht van ,,wankel en zwalkend” beleid.