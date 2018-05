Wall Street begint week in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag in het groen geopend. Beleggers hebben weinig macro-economisch nieuws als houvast. Wel zijn er nieuwe geopolitieke spanningen rondom de nucleaire deal met Iran die president Donald Trump dreigt te herroepen, waardoor de olieprijzen oplopen. Ook zijn er handelsspanningen nu Amerikaanse onderhandelaars met lege handen zijn teruggekeerd uit Peking.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 24.389 punten. De brede SP 500 ging 0,4 procent omhoog, tot 2674 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent en stond op 7247 punten.

De prijs voor Amerikaanse olie ging in de ochtend in Europa al door de grens van de 70 dollar per vat. Dat was sinds 2014 niet meer gebeurd. Olieproducenten als ExxonMobil (plus 1 procent) en Chevron (plus 0,9 procent) profiteerden.

Voedselproducent Tyson Foods opende de boeken en zag de nettowinst dalen. De omzet van de vleesverwerker en voedingsproducent nam wel toe, maar minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Het aandeel werd 2,5 procent lager gezet.

Starbucks (plus 1,3 procent) sloot een deal met Nestlé. De Zwitserse voedingsmiddelengigant gaat voor een eenmalig bedrag van ruim 7 miljard dollar de producten van de Amerikanen buiten de koffieketen verkopen.